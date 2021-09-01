高市府青年事務委員會日前在防疫期間，透過線上參訪公私部門，並與有關單位負責人對談交流，深入了解各項青年議題需求，未來更可提出議案在青委會正式會議中審查，通過後將列管並由機關正式回覆，以落實「青年多元發聲」理想。

青年局長張以理指出，高市青委會是由高市就學、就業及設籍高雄16至40歲的青年，透過公開遴選機制選出46位青年委員，藉以聆聽青年聲音、推動青年公共參與。

張以理表示，今年度依委員關注議題分為返鄉及就業、創新暨育成、國際交流、社會服務以及學生權益等5個組別，並安排各領域共10場公私部門線上參訪。

張以理提到，青委們在線上探討學權維護、閒置空間再造、國際青年交流、地方創生、求職就業及青年人才培訓等，非常踴躍；日前還邀請社會局、教育局派員分享公部門經驗，讓全體青委多方面了解市政現況，有助於未來聚焦問題並產出具體建議，協助市府改善青年族群所面臨的問題。

今年續任青委的榮泉汽水執行長薛仲崴指出，在疫情嚴峻下，青年局舉辦一系列線上參訪，讓青委們可更瞭解高雄有許多機構正在為年輕人努力奔波。

本屆新任青委、小港高中學生林思愷表示，這次參訪地點多為高市在地組織，除提供委員們後續提案的共識，更讓他們了解到高雄產業發展的文化，已從以往工業重鎮蛻變為一座年輕城市。