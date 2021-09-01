「2021高雄新創大賽」1日起報名至10月12日，今年聚焦「企業出題、新創解題」，由中油等6家國營事業、業界大廠出題，廣邀新創業者參與，輔以亞灣新創園、AWS聯合創新中心、微軟、高通、矽谷加速器SparkLabs Taipei提供雲端技術及培訓資源，祭出百萬獎金外，還可加入國際大廠全球生態系。

經發局長廖泰翔表示，高雄新創大賽邁入第3年，今年緊扣5G AIoT政策及後疫情振興需求，邀請中華系整＆佐臻、中油、台電、東元電機、高捷及經發局等單位出題，包含地下管線3D掃描自動繪圖、管理平台智慧化、智慧漁場電源管理、智慧眼鏡Hands Free AR應用開發套件、輕軌維運智慧化及數位創新商模等，並聯手「亞灣新創園」廣發英雄帖尋求解方。

廖泰翔指出，新冠肺炎疫情衝擊經濟、改變消費模式，市府開發「高雄好家載」打造防疫互助經濟平台，這屆大賽更針對後疫情時代商業模式出題，盼運用數位工具打造創新的商業與服務模式，助攻業者加速振興經濟。

東元電機提到，過去漁民自營漁場常因颱風、地震等天然災害，或是海風鹽害侵蝕供電線路，導致電源接觸不良或斷線，影響電源欠相，造成增氧機三相感應機馬達過載燒損，希望透過此次大賽發展智慧漁場監測方案，以求提升管理效益、減少漁民損失。

去年抱回大賽銀獎的易晨智能專精AI語音辨識、數據分析演算，業者表示，透過去年大賽對接高市消防局展開技術實證，實際了解救護員語音輸入技術盲點及應用障礙。