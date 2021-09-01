從事詐欺、洗錢的男子樓韋摑，為幫曹姓友人處理與羅姓男子的債務問題，2018年8月間竟撂人到現場助陣，其中，楊姓、郭姓男子還持槍掃射，導致1死1重傷，台中地院認為此事為樓男指示，依共同殺人罪判他10年6月刑期。但台中高分院認為，檢方提出的證據有疑慮，撤銷原判決，改判樓無罪。

判決指出，曹姓、羅姓男子有債務糾紛，兩人約定2018年8月25日在南屯區一棟大樓談判，曹男事先並與幫他處理債務問題的樓男約定、若談判破裂即撂人到現場鬧場，而曹、羅果真因對金額有意見、談判未果，樓男獲知消息立即以電話通知在汽車旅館內喝酒的楊、郭等多人趕到現場助陣。

樓男為避免對方也撂人，還特別叮嚀楊男要帶槍枝，未料，楊男等人搭車到場後，楊、郭竟分別持2把槍在現場掃射，使得蔡姓男子頭部遭子彈貫穿、且另顆子彈還擊中蔡男右腹部，另名古姓男子也被子彈擊中導致右腎破裂、盲腸漿膜撕裂傷及腰椎骨折。楊男等人犯案後即驅車快速離開。

樓男等人發現犯下大錯，四處藏匿長達2個多月後，同年11月遭警方逮捕，但郭、楊2人仍持續逃亡並遭通緝。曹男則坦承，是因與樓男共同仲介一個「電信水房」交易的贓款洗錢案，後來因帳戶遭凍結、無法領出資金交給羅，才衍生出這起債務爭議。

雖樓男辯稱，他沒有要求楊、郭持槍殺人，但台中地院找到目擊證人，證實羅男與樓男發生衝突後，楊、郭2人就開槍，認為雙方應是先有協議，認定樓、楊、郭3人間有殺人的「犯意默示和致」，應該共同負責，依共同殺人罪判樓男10年6月。

樓男上訴二審，台中高分院認為，證據中顯示在槍擊案發生後，樓男確實與楊、郭共同乘車離去，但無法證實樓男指使2人開槍；目前檢方提出的證據還未達可信為真實的程度，基於「罪證有疑、利於被告」法則，決定撤銷原判決，改對樓男諭知無罪判決。