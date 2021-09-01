盧秀燕強調，「我們尊重市民，上班時間、備詢期間，絕對不談黨務跟選舉。」（陳世宗攝）

台中市長盧秀燕最近民調滿意度節節攀升！民進黨市議員邱素貞、陳淑華、謝明源、蕭隆澤1日總質詢時說，國民黨前主席朱立倫推舉盧秀燕是2024總統大選優秀人才，盧市長會不會競選連任或選總統，希望她表態把話說清楚。盧秀燕表示，「我們尊重市民，上班時間、備詢期間，絕對不談黨務跟選舉。」

邱素貞說，9月25日國民黨主席選舉盧市長究竟支持誰？引起各界熱議。盧市府現任經發局長張峯源與曾因緋聞事件離職的前市府副秘書長朱康震，是盧市長找朱立倫推介的；盧市長如支持江啟臣顯得對朱不夠道義、不夠朋友；如果支持朱，盧市長如要競選連任恐不利地方派系整合衝擊票源，如何抉擇將陷入兩難？

邱素貞指出，根據今年8月20日媒體公布的民調，盧市長及台中市政府施政表現，盧市長信任度達81.8％，就任以來整體施政表現滿意度80.6％，市府團隊施政評價高達95％，這麼高的民調恐怕是空前絕後很難超越。

邱素貞認為，盧市長儼然已豎立國民黨內一姊地位。尤其，前國民黨主席朱立倫說，市長盧秀燕是2024總統大選優秀人才。「套一句立法院副院長蔡其昌的話，盧市長不用擔心，民調都快一百趴，應該要很有信心才對」。

但邱素貞、陳淑華、謝明源與蕭隆澤，話鋒一轉提醒盧秀燕別高興太早。議員們說，目前因民進黨還未推出市長候選人，盧市長在沒有對手相較前提下，民調高不具意義；一旦民進黨人選提名確定，藍綠各自歸隊，雙方將呈現五五波基本盤態勢，未來鹿死誰手，恐難逆料？

盧秀燕強調，「我們尊重市民，上班時間、備詢期間，絕對不談黨務跟選舉。」