進口疫苗陸續到貨，民進黨今天召開中常會，黨祕書長林錫耀表示，前陣子疫苗供應不穩定，現在陸續到位，目標是10月中旬前達到6成以上覆蓋率。近來民進黨民調滿意度也已回到疫情剛升溫前狀態，他要黨內對自己有信心，民進黨應該可以從之前的逆境中轉換氛圍。

民進黨今天在中常會前由黨團新任書記長蔡適應補宣誓就職中常委。立法院黨團總召柯建銘在會中跟中常委介紹新幹部，也謝謝中央黨部新聞部主任顏若芳、網路社群中心主任范綱皓等人在休會期間一同討論每天記者會的議題，並報告新會期將優先處理五大預算案等情況。

據轉述，林錫耀在會中提到，從5月這波疫情爆發，到8月疫情控制還算不錯，所以民眾對於民進黨的民調滿意度，已逐漸回到疫情剛升溫前的狀態。

他舉例，最近公開的民調，像是美麗島電子報等等，無論是民進黨的支持度是總統信任度都有上升，這代表對於民進黨的打拚，民眾是有信心的，民進黨應該可以從之前的逆境中轉換氛圍，「我們要對自己有信心」。

他也提到，疫苗前陣子供應不穩定，但現在已陸續到位，AZ、莫德納丶BNT陸續進來，國產疫苗高端也有了，四大疫苗都到了，如果大家都不嫌棄，希望10月中旬前能達到6成以上疫苗覆蓋率的目標。

由於國民黨將展開黨主席選舉，林錫耀也預期，國民黨主席選舉進行過程中，國民黨主席內鬥問題會外部化，各候選人會持續把民進黨當做箭靶，現在藍營已經啟動公投宣講，民進黨必須要讓選民知道，公投已經被國民黨操作拿來當成黨內選舉的議題。

他舉例，像是上周末國民黨到民進黨部前面踢館，舉行反萊豬活動，他們之前吃了這麼久的美牛牛肉麵，卻反對符合Codex標準的萊克多巴胺美豬，這是雙標行為，必須要持續讓全民知道，民進黨不同意用雙標來看待這個議題。