陳時中稱BNT買3千萬劑太多 柯文哲嗆：生吃都不夠還曬乾？

首批BNT疫苗將在明天清晨抵台，但有國內冷鏈業者爆料，BNT疫苗在轉送各縣市時，將改以攝氏2到8度冷鏈車運送，但有效期限就會衰減到1個月，開瓶後還要在6小時內打完。對此，北市副市長蔡炳坤表示，BNT相關接種流程與莫德納並無二致，北市過往都有經驗，應該不會有問題。

台北市長柯文哲下午主持防疫記者會，有媒體詢問BNT疫苗目前均由外商裕利負責冷鏈運輸，若放在攝氏零下70度的超低溫冰箱，可維持效期達6個月，但疫苗轉送各縣市時無法做到此事，因此改以攝氏2到8度冷鏈車運送至縣市，但有效期限也會從原先的6個月衰減到1個月，且疫苗一旦離開冷藏設施，還需要在6小時內打完，否則將失溫報廢。

目前負責疫苗業務的蔡炳坤對此表示，其實BNT疫苗的所有規範，都跟莫德納差不多，唯一它必須在負70度以下，一旦解凍就是28天的效期，開瓶施打就是6小時，這些北市在莫德納開放接種時都有經驗，應該不會有問題，後天會和中央討論細節，做好校園接種準備，這沒問題。

此外，也有媒體詢問政府願意花8000億紓困振興，卻不願意花1000億買1億劑疫苗，以及台灣明年是否會有疫苗荒的情況發生？柯文哲回應，疫苗題他已經講過很多遍，重點是「買到」，訂貨和付錢買是2回事，最後要進到台灣才算。

柯文哲認為，坦白講，只要中央一發疫苗下來，地方政府都打很快，雖然說疫苗效期是28天但老實說「生食都不夠，那有通曝乾」，發下來地方政府一下就打完了，所以重點不是訂幾千萬劑，重點是到底疫苗可不可以進到台灣，發給縣市政府去打才是重點。