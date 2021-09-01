今天本土確診新增1例，為台北市確診個案案16110，副市長黃珊珊在疫情記者會表示，該案為台電確診員工孕婦（案16001）的婆婆，屬於家戶傳染，本身無症狀，是在解隔離前進行PCR檢測陽性，並無接觸他人。

黃珊珊指出，案16110為台電確診員工孕婦的婆婆，於8月19日被隔離，當時採檢為陰性，近日居隔期滿採檢才確診，Ct值24，案16110隔離時一人一戶，她跟小孫子在家裡，公公、孕婦的先生三個處所居家隔離，後來小朋友確診，婆婆也確診，所以是家戶的確診。

黃珊珊表示，這兩週都在家裡，並沒有接觸史，所以沒有新增匡列，唯一有的是採檢時做防疫計程車，防疫計程車司機有自主健康管理，他們是同住家人，沒有新的擴散狀況。

黃珊珊也強調，目前社區仍有隱性傳染源，但只要做好防疫，無須過於恐慌。

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