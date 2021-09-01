澳洲維多利亞州當局今天宣布，墨爾本COVID-19（2019冠狀病毒疾病）封城令將延長3週，防疫策略也將從「零確診」改為加速疫苗接種。

墨爾本所在地維多利亞州政策轉彎，州長安德魯斯（Daniel Andrews）宣布，只要70%的成年州民至少接種一劑疫苗，就會逐步放寬嚴格的防疫限制，根據目前的接種速度，他希望至少能在9月23日前達成這個目標。

安德魯斯在墨爾本告訴記者：「我們已為此投入所有，但現在顯然我們無法降低染疫人數，反而增加。」

墨爾本將近一個月的封城措施仍無法平息疫情，封城令原定明天解除。

安德魯斯表示：「我們得爭取時間讓疫苗施打持續進行，執行這項非常辛苦、痛苦且艱鉅的工作，以盡我們所能防止（確診）人數失控。」

澳洲人口第二多的維州今天新增120例COVID-19病例，昨天則有76例。

此外，雪梨所在地新南威爾斯州隨疫情爆發導致接種人數大增，當局今天宣布，7成16歲以上州民完全接種疫苗的目標，將從先前設定的10月底前，提前至10月中完成。

擁有約800萬人口的新州今天新增1116例確診病例及4人染疫病逝，使這波疫情累計病歿數來到100人；新州目前有37%人民完全接種，67%至少打了一劑，略高於全國比率。