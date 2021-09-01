電動車改變汽車供應鏈樣貌，全球近期接連爆出「車用晶片荒」及「電池荒」，歐洲汽車晶片供應龍頭廠意法半導體(STMicroelectronics)執行長7月底更直指，這波車用晶片荒至少會持續到2023年。除了車用晶片鬧荒外，動力電池是驅動電動車的心臟，隨電動車需求強烈，上游供應鏈已接連傳出鋰電池、新能源等電池荒，近來電動車大廠無不積極搶貨單，就連特斯拉(Tesla)執行長馬斯克也直言，現在供應商能給多少他就買多少，顯示電池缺貨問題已迫在眉睫。

國泰全球智能電動車ETF(00893)基金經理人游凱卉指出，受疫情衝擊，半導體產業缺工缺料情形嚴峻，但市場對電動車的需求卻絲毫未減，不僅去年銷量逆勢年增長逾40%，今年上半年銷售量更出現爆炸性增長160%，需求增幅超出預期，反映出美歐各國政府政策扶植已開始發酵，更預示電動車長線10-20年將迎來的百兆商機已悄然進行。根據產業趨勢與經濟研究中心(IEK)預估，明年全球電動車對電池需求達480千兆瓦(GWh)，這樣的需求量將逐年擴增，預估未來十年電池需求量，將從2020年不到200 GWh飆漲至3,000 GWh，增幅逾15倍。

環顧全球車用半導體及電池產業，誰有機會在這波掀起的車用晶片荒、電池荒中率先受惠？游凱卉表示，去年年全球車用半導體總產值逾370億美元，其中，車用半導體大廠英飛凌(Infineon)、恩智浦(NXP)、意法半導體(STMicro)即握有全球近3成市場大餅，至於電池產業中，當前LG化學、三星SDI、Panasonic及比亞迪，其合計已拿下全球電動車電池高達6成市佔率，預料在市場大者恆大下，這些產業龍頭指標廠料可率先受惠且受惠甚深。

目前規模近新台幣190億的國泰智能電動車ETF(00893)，追蹤「ICE FactSet 全球智能電動車指數」，前十大持股囊括特斯拉、恩智浦、英飛凌、LG化學、比亞迪等國際龍頭大廠，30檔持股中合計有超過4成比重投資在車用半導體與新能源電池供應鏈。根據統計，近一個月(截至2021/8/26)ICE FactSet全球智能電動車指數上漲約6.5%，不僅勝過其他電動車相關指數，也明顯完勝台股大盤下跌0.26%、特選綠能及電動車指數跌幅約-2.2%。預期晶片及電池需求將續推升智能電動車指數表現，投資人可分批進場或採定期定額入市掌握電動車產業爆發商機。