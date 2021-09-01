台灣證券交易所統計，第一上市公司除英瑞-KY(1592)以外，都完成半年報申報，總計第一上市公司上半年度稅前淨利506億元，年增76.31％。
證交所指出，英瑞-KY(1592)因尚未委任繼任簽證會計師，導致無法如期公告申報外，其餘已於8月31日完成公告申報。
總計第一上市公司今年上半年度營收4,290億元，年成長612億元，增幅16.64％；上半年稅前淨利506億元，年成長219億元，增幅76.31％。第一上市公司其所屬產業主要來自融資服務、航運、電機機械、半導體及電子零組件等產業。
台灣證券交易所統計，第一上市公司除英瑞-KY(1592)以外，都完成半年報申報，總計第一上市公司上半年度稅前淨利506億元，年增76.31％。
證交所指出，英瑞-KY(1592)因尚未委任繼任簽證會計師，導致無法如期公告申報外，其餘已於8月31日完成公告申報。
總計第一上市公司今年上半年度營收4,290億元，年成長612億元，增幅16.64％；上半年稅前淨利506億元，年成長219億元，增幅76.31％。第一上市公司其所屬產業主要來自融資服務、航運、電機機械、半導體及電子零組件等產業。
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