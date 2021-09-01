友華(4120)今(1)日宣布投資康霈生技1.68億元，取得康霈生技CBL-514溶脂注射劑台灣獨家代理銷售權，搶攻台灣超過台幣百億的醫美市場。CBL-514注射劑的臨床二期研究數據顯示具有突出的溶脂療效與良好的安全性，看好產品未來的發展潛力，因此尚在臨床二期開發階段就投資合作，取得獨家銷售代理權。友華生技執行長蔡孟霖表示，友華自2008年進入醫美市場，現有的產品組合包括玻尿酸、肉毒桿菌和醫美術後保養品，透過和康霈生技的合作將能擴大到減脂體雕領域，讓友華醫美事業的產品組合更加多元完整。

據Deloitte 市場調查資料指出，2026年全球局部減脂與體雕相關醫美市場，包含手術與非手術醫美療程將高達420億美元，2030年更將突破1000億美元；目前手術佔八成，但手術風險高、且副作用和後遺症明顯，導致許多人卻步；非手術療程佔二成，但療效不顯著且需等待長達12~16週。根據美國整型醫學會年報ASAPS研究指出，目前僅有不到40%的人尚可接受目前的局部減脂療程，超過60%的人因為不滿意現有的治療方式或害怕副作用與後遺症而卻步，因此，龐大的市場需求一直尚未滿足。

蔡孟霖執行長表示，友華在2008年取得國內首張玻尿酸產品藥證後開始經營醫美市場，至今累積深厚的通路實力，並且仍持續強化產品組合，目前台灣旗下有兩個玻尿酸品牌，分別是台灣製HA-Lab以及德國製Hyabell，滿足不同的市場需求；今年更上市來自韓國，獲得美國FDA、歐盟EUA及台灣TFDA三方認證的Nabota(彩虹肉毒)，推出後以高品質和親民的價格，獲得皮膚科醫師及消費者的高度肯定，另外也針對術後保養的市場需求，推出術後保養品ISISPHARMA和AG-Lab。透過和康霈生技的合作將能擴大到減脂體雕領域，讓友華醫美事業的產品組合更加多元完整。這是台灣第一個醫美新藥，具有市場競爭力，友華對於臨床研究數據及上市後的發展深具信心。

友華生技看好國內減脂瘦身市場的發展潛力，今年已向國內衛福部提出一項減肥口服新藥的上市申請，預期今年可拿到藥證，現在更進一步與康霈生技合作代理CBL-514注射型新藥，蔡孟霖執行長強調，友華的發展願景是追求人的健康與美麗，未來透過口服和注射等不同使用途徑的產品，將積極進入國內專業醫療減脂市場。