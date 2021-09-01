前高雄市桃源區長顏國昌以洩漏發包工程底價方式，涉嫌向得標廠商索賄，並由友人陳政治擔任白手套出面收取賄款，其中不乏災後山區道路搶修相關工程，影響民眾生命安全財產甚鉅，屏東地院依貪汙等罪一審判決顏15年徒刑、陳判刑16年，皆褫奪公權5年。可上訴。

檢警調查發現，2011年8月，顏國昌接任區長期間，涉嫌以洩漏底價，或乾脆在截止投標後將參標廠商標封直接帶出公所，交由陳政治拆閱，並由陳在事先約定得標廠商提供空白標單上，填寫低於其他廠商的投標價格，協助廠商得標及後續驗收與請款程序。

為方便聯絡及分贓，顏、陳2人共同在楠梓區租屋同住，屏東地檢署檢察官掌握，陳政治女性密友吳維菁曾以簡訊「265ok？楠梓」與廠商聯繫，隔日公所開標結果，果然就由該廠商以265萬元得標，檢調人員後續跟監發現，數日廠商真的帶著8萬元現金到2人楠梓租屋處附近交付賄款。

根據檢方統計，顏國昌擔任桃源區長不到2年期間，索賄近200萬元，且多次前往有女陪侍酒店要求廠商到場埋單，農曆年節前夕還透過吳維菁打電話向廠商索討「水果」好過年，其實指得就是賄款。

有6間廠商坦承涉嫌行賄，顏國昌被帶回偵訊時自認形跡敗露，除自動繳交犯罪所得30萬，也已承認犯行，雖檢察官認為他深表悔意，因此建議法官從輕量刑。

但承審法官認為，區長所享俸祿乃是民脂民膏，當竭盡心力為民服務，竟不思廉潔自持，數度洩漏政府採購相關機密，並對經辦公用工程收取回扣，染指區內大小工程，造成不公平競爭，嚴重破壞政府採購制度健全發展，置公共工程品質及人民安全於不顧，腐蝕國家社會法治根基非微，因此裁判重罰。