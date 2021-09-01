去年是打狗改名高雄且邁向現代化的第100年，高市府有意舉辦「高雄市城市博覽會」，今（1）日高雄大學教授曾梓峰特地拜訪高市議長曾麗燕，當面爭取支持籌辦「高雄市城市博覽會」，落實由市民參與的百年城市建設與投資行動。曾梓峰表示，該會可行性評估預計今年底可完成，最快明年正式啟動。

高雄市長陳其邁去年就職時拋出「高雄市城市博覽會」想法，責請都發局、研考會就有關高雄城市博覽會的相關活動，策畫未來整個高雄市長遠的發展。為實踐競選承諾，研考會委託高雄大學智慧城市永續發展中心執行「高雄市城市博覽會」可行性評估與先期規劃，並由高雄大學教授曾梓峰擔任計畫主持人。

今天教授曾梓峰、建築師盧友義等人在高市議員李雅芬、吳益政及黃柏霖陪同下，特別拜會議長曾麗燕，爭取議會及議員成為「高雄市城市博覽會」的行動力量。

曾麗燕強調，站在推動城市進步腳步上，她樂見市民、議會參與「高雄市城市博覽會」，凡有益於城市建設、市民福祉及攸關城市未來百年大計，議會和全體議員都會積參與，高雄未來發展需要市民的聲音，也需要議會的建議，議會支持所有推動城市向前的力量。

曾梓峰提到，城市博覽會並非煙火式的城市活動，而是一種新型態的都市發展模式與工具，為奔向高雄更好的下個百年，需要由市民當家打造未來城市； 「高雄市城市博覽會」可行性評估預計於今年底完成，並自明年起正式推動，規畫未來6年內落實及舉辦。