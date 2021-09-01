女星「雞排妹」鄭家純擁有火辣身材、甜美臉蛋，前陣子風波不斷，她仍不間斷在網路節目《深夜保健室》暢談房事，日前播出的片段中，在探討巨乳、貧乳國家排行榜，台灣被某期刊列為貧乳國家第6名，平均值為C罩杯，而乳量最多的竟是這個國家。

雞排妹和網紅超直白在節目上提到，貧乳國家前三名分別為菲律賓、馬來西亞、孟加拉，台灣位居貧乳國家第六名，而巨乳排行前三名則是美國、加拿大和愛爾蘭，前六名全是由歐美國家包辦，接下來依次為波蘭、英國、荷蘭，反觀貧乳排行則全是東南亞國家。

台灣位居貧乳國家第六名。（圖/翻攝自深夜保健室YouTube）

然而再細分台灣各地的平均罩杯，擁有D罩杯以上的是台中、南投、台北，最小的則是雲林、台南、澎湖，其他縣市大多都是C罩杯，除此之外，報告顯示東亞女性平均是A罩杯，雞排妹推測貧乳前六名肯定都會是A罩杯，這樣看起來，兩份數據沒有兜上，就有一點不準確。

台灣各地平均有到C罩杯。(圖/翻攝自深夜保健室youtube)

由於現在整型隆乳氾濫，節目中也教導大家辨識真假奶的方法，過去曾有日本節目示範，將手電筒放在胸部兩側，接著將電燈關掉，如果胸部會發光就代表是動過手術，雞排妹他們也當場對隆乳過的超直白實測，但結果卻不如預期，證明此方法不一定有用。