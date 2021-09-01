星座運勢網站「星座上上簽」分享，獅子座、巨蟹座、天秤座、處女座的人非常優秀，而且性格頑強，就算遇到挫折也不放棄，會盡全力達成目標，絕對不被輕易打敗，是非常難纏的對手。

▍1.獅子座

獅子座很愛面子，遇到困難絕對不允許自己打退堂鼓，對他來說認輸非常丟臉，他們非常有毅力，就算失敗也會再接再厲，而且獅子座對自己要求很高，總會利用各種機會提升自己的實力，如果和他對決，將會發現他是個難以打敗的對手。

▍2.巨蟹座

巨蟹座待人溫柔，有些人會以為他們很軟弱，其實他們非常堅強，一旦認定目標就會勇往直前，沒有任何事能阻擋他們前進的腳步。巨蟹座很有骨氣，絕對不會輕易低頭，就算面對比自己強大的對手依然會倔強的對抗，不會被輕易打敗。

▍3.天秤座

天秤座非常有自信，面對強權也不會低頭，依然維持神態自若的樣子，如果失敗了他們會坦然接受，不會一蹶不振，挫折反而成為他們努力的養分，當遇到實力相當的對手，他們也不會害怕，反而會大方表達自己的欣賞，因為他對自己的進步速度有信心，不久後就會把對方甩在腦後，讓人難以追上自己的腳步。

▍4.處女座

處女座非常堅強，而且很好勝，就算被打擊也不輕易露出疲態，他們不會為了現實而妥協自己，如果時勢對自己不利，他們會先按兵不動，等到累積足夠的能量再一次爆發，徹底擊垮敵人，能屈能伸的處女座自然是難以打敗的對手。