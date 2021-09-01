台中國家歌劇院的「光之曲幕」推出《歌劇院狂歡式》，華格納歌劇Q版女武神躍上19米曲牆，相當震撼。（陳淑芬攝）

台中國家歌劇院的「光之曲幕」，推出《歌劇院狂歡式》，影像投影創作重現開幕5年來4個代表性節目的精采回顧。（陳淑芬攝）

台中國家歌劇院的「光之曲幕」，推出《歌劇院狂歡式》，影像投影創作重現開幕5年來4個代表性節目的精采回顧。（陳淑芬攝）

台中國家歌劇獨特的「光之曲幕」推出《歌劇院狂歡式》，創作影像投影重現開幕5年來的4個代表性節目精采回顧，其中，華格納歌劇《尼貝龍指環》Q版女武神在音樂聲中從19米挑高曲牆降臨，令人震撼。歌劇院藝術總監邱瑗1日表示，大劇院前廳的曲牆區化為劇場，邀請民眾一起回味藝術家創作所帶來的感動。

台中國家歌劇「光之曲幕」節目以2樓大劇院前的19米高曲牆為幕，自2020年起推出多部科技跨界投影創作，已吸引70萬人次造訪。邱瑗1日在發表記者會中表示，《歌劇院狂歡式》最大的不同，不僅是回憶歌劇院開幕以來的藝術演出節目，更是展現藝術創作。她鼓勵民眾要多看幾次，每個觀賞角度都有獨家的故事與不同細節。

《歌劇院狂歡式》由當若科技藝術公司所設計，首度推出「互動式投影」， 4個主題的投影順序將依現場民眾「手機投票」機動播出，包括歌劇院4年計劃的華格納歌劇《尼貝龍指環》，女武神震撼地從天而降；好劇團與布袋戲操偶大師陳錫煌合作的《穿紅絲緞的少女》；歌劇院首屆駐館藝術家布拉瑞揚．帕格勒法的作品《路吶》；去年底演出8場貝多芬音樂會的鋼琴大師白建宇的謝幕畫面。

「歌劇院特殊的曲牆是很棒的建築體，但是光雕製作團體看了會腿軟！」當若科技藝術公司執行總監王伯宇道出製作「光之曲幕」的不易。他表示，為了以光雕呈現如臨原藝術節目的演出現場，設計團隊融入藝術工作者在台上台下不為人知的小故事，例如鋼琴大師白建宇演前焦躁、演出優雅的對比；《女武神》演出背後眾多的機械道具與人力。

王伯宇並建議，觀眾可在現場遊走觀賞，每個角落所見都不同，也都是最佳的視角。《歌劇院狂歡式》自9月1日起至11月28日開館期間，首場13時、末場20時，期間每整點及半點播出，每場約15分鐘。