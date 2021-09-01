中國駐俄羅斯大使張漢暉就阿富汗局勢8月31日接受俄羅斯國際文傳電訊社專訪，他表示，中俄都是推動阿富汗和平和解進程的重要建設性力量，兩國一直就阿富汗問題保持密切溝通協調，此外，包括俄羅斯等多方認為塔利班不會重演過去的歷史，「如今的塔利班比上次執政時期更加清醒和理性」。

據中國駐俄羅斯大使館網站消息，張漢暉表示，日前，中國外交部長王毅在與俄國拉夫羅夫外長通話時，雙方再次重申將就阿形勢發展演變加強戰略溝通，及時對表。

他說，中方將與俄方一道，鼓勵阿塔奉行溫和穩健的宗教政策，與各方一道組建開放包容的政治架構，奉行和平友好的對外政策，特別是同鄰國和睦相處，實現阿重建和發展。

他指出，近日阿富汗局勢發生重大變化後，阿富汗塔利班領導人和發言人多次通過不同渠道公開表示，致力於構建開放包容的伊斯蘭政府，也將採取負責任行動保護阿人和在阿外國使團安全，願與各國建立良好關係，中方注意到這些積極表態和釋放的信號。

他說，中方也注意到俄羅斯等一些國家政要和不少國際媒體肯定當前阿塔進入喀布爾後各方面的表現，認為阿塔目前的做法是良好的、積極的、務實的，盡管阿富汗局勢還沒有徹底明朗，但認為塔利班不會重演過去的歷史，如今的塔利班比上次執政時期更加清醒和理性。

他表示，中方將繼續與包括俄羅斯在內的國際社會一道，支持阿富汗和平重建，幫助阿富汗實現持久和平穩定。