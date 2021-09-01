成大防疫APP若判讀綠燈，就能在校園通行無阻。(曹婷婷攝)

大學即將開學，成功大學今天發表「成大資訊公告平台」APP，整合體溫、足跡、PCR檢測、疫苗接種紀錄等，下載APP後，每天可記錄體溫、症狀，系統增加6種燈號判定染疫風險，除了落實實名制更是個人健康通行證，其他學校、機關團體若想使用，成大都願意提供技術移轉。

成功大學今天發表台灣版全方位防疫KUAP APP，整合大數據分析，登錄足跡、個人症狀體溫，還可將醫院QR code篩檢通報、PCR篩檢及快篩結果、疫苗證明等彙整到系統上。成大校長蘇慧貞說，KUAP系統不僅有助於台灣防疫，更可透過智慧科技系統，築起校園防疫安全網絡。

KUAP系統計畫由成大校長蘇慧貞領軍，結合公共衛生、醫療護理、資訊工程、數據分析等共創團隊，從去年開始收集大數據，逐步建置而成，目前不少教職員已下載使用，都推崇比起以往走到哪要掃到哪，該APP解決現行問題，相當便利也更完善。

副校長李俊璋說，其最大特點在於整合相關防疫系統，使用者操作單一，包括每日症狀、體溫、校園門禁刷卡系統、開學或年節返校健康關懷問卷、醫院QR Code篩檢通報、建築物及空間QR code足跡登錄，此外，也可互掃「個人條碼」，掌握人際接觸。

尤其，該APP增加了染疫風險評估燈號共計有綠、藍、黃﹑橘、紫、紅燈，系統會判讀使用者是否有染疫風險，作為開放通行依據，若發現可能確診，也有提醒快篩，必要時，醫護、校安等專業人員會主動致電關懷。

李俊璋說，鼓勵教職員、師生、訪客下載「成大資訊公告平台」APP，但非強迫性質，10月初復辦的全大運也會要求使用，以確保參賽人員的健康，降低染疫風險。