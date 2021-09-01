35歲女星熊熊（卓毓彤）擁有甜美臉孔和G罩杯上圍，成為眾多男粉絲心中的性感女神，近日她親自示範貼nu bra的效果，好友琳妲（林羿禎）把這段影片在社群平台公開，忍不住盛讚效果實在太好，「這樣合理嗎？太扯！」

琳妲昨（8/31）在IG限時動態上傳熊熊換nu bra的短片，畫面中，她站在全身鏡前，不斷嘗試將黑色T恤再往下拉一點，原來熊熊黏了具聚攏效果的nu bra，本來就很雄偉的G罩杯變得更加豐滿，硬生生把衣服撐成短版，露出一大段小蠻腰，熊熊傻眼地表示：「（隱形胸罩）確實會讓胸部更up，但我剛剛講過這件上衣已經短到會露下半球，我穿了（隱形胸罩）之後，我的衣服離奶更遠了！」在琳妲的要求下，熊熊大方的把衣服掀開，超深邃事業線完全藏不住，轉到側面更是呈現兩座高山，誇張的視覺衝擊嚇壞琳妲，頻頻狂呼：「天啊！也太爆炸了吧，很厲害」，熊熊最後不忘跟琳妲開玩笑：「付我8萬塊！」

不只熊熊，琳妲也親身示範穿隱形胸罩的效果，只見她穿著杏色低胸小可愛，飽滿美胸呼之欲出，她跟隨音樂律動手舞足蹈，胸前產生一陣「波濤洶湧」，細長的事業線更是一覽無遺，火辣好身材讓巫苡萱驚呼：「好晃～」其他網友反應更是熱烈，提醒她要小心走光，不要掉出來了。