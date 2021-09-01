BNT疫苗預計明(2)日抵台，疫苗施打意願又有變化，根據衛福部公布，昨(31)日施打高端疫苗人次僅剩504人，再創單日新低，相較於AZ的上萬人次相去甚遠，數字曝光讓不少人驚訝，有網友忍不住直呼「這個數字真的蠻可憐的」、「身體很誠實」。

高端接種率跌破8成！7日平均86.53% 陳時中坦言：比前幾波稍微低

國產高端疫苗已於8月23日開打，根據衛福部最新疫苗接種統計資料，8月30日高端單日接種742人次，8月31日又降到504人次，再創新低；反觀AZ疫苗8月31日單日接種1萬5千多人次，莫德納當日也有近8000人次接種，落差明顯。

COVID-19疫苗接種統計資料。(圖/截自衛福部官網)

衛福部公布，截至8月31日為止，全台累計已接種1095萬8966劑疫苗，其中AZ疫苗657萬5708劑，莫德納373萬2428劑，高端65萬0830劑，目前全國總計已有1095萬8966人施打過疫苗，接種人口涵蓋率42.77%。

對於高端疫苗昨天單日施打人數再創新低，引起PTT網友熱議，紛紛回應「嘴巴說要，身體倒是很誠實嘛」、「笑屎」、「國家感謝你們」、「這個數字真的蠻可憐的」、「捧高端是工作，預約國際疫苗是生活」。