女星王彩樺演藝事業橫跨戲劇、綜藝、主持和唱片，總是笑臉迎人的她，還擁有「台灣濱崎步」的美名，同時，52歲的王彩樺還是著名的美魔女代表，總是不吝嗇曬美照的王彩樺，今（1日）凌晨則曬出辣穿細肩帶背心、小褲褲自拍，身材辣翻超不科學。

王彩樺今凌晨在臉書曬照，她無奈直呼熱水器壞掉，只能洗冷水澡，不過樂觀的王彩樺仍正能量說：「還是要笑笑的 一切都是最好的安排 做一個快樂的自我」，不過網友全把焦點放在王彩樺火辣的自拍中，只見王彩樺身穿黑色細肩帶小背心、小褲褲就入鏡，她大方解放白嫩美胸，一雙美腿也若隱若現，52歲身材超養眼。

王彩樺辣照吸引蔡允潔大讚：「怎麼那麼美啦」、李佩甄直呼：「哇嗚~辣」，網友也留言：「天啊..我今天晚上不睡覺了..太辣了」、「彩樺姐穿太辣了，我的兩個眼睛都不敢直視啦」、「越來越年輕又漂亮 身材又更好讚水啦」，粉絲大讚王彩樺：「看起來變好瘦」，王彩樺也謙虛說：「有在減肥還在努力」。

而身為美魔女的王彩樺，不只凍齡、身材火辣，她的完美基因也遺傳給一對寶貝女兒，其中，大女兒庭庭超氣質又青春、有活力，還讓王彩樺擁有「國民岳母」的稱號，外界也都期待庭庭能出道，對此，王彩樺則表示，她尊重女兒意願，未來如果有機會闖蕩演藝圈，王彩樺也會全力支持女兒。