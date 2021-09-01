中國女排主教練郎平9月1日在個人社交媒體平台發文宣布自己已經離任。(新華社)

中國女排主教練郎平今（9／1）天在個人社交媒體平台發文宣布自己已經離任。她說：「今天，是我離任中國女排主教練的第一天。」

《界面新聞》報導，文章中，郎平首先提到了自己的母親。她說：「任務終於完成了，我的第一站，是到蘇州，給一年前因病去世的老媽掃墓。」一年前郎平母親因病去世，郎平卻因全封閉訓練沒有機會好好的陪伴母親。

郎平表示，自己卸任後將會花更多時間與家人在一起，並感謝母親多年來對自己的支持和理解。

郎平還回顧了東京奧運會，她表示，未能完成東京奧運會的任務留下了遺憾，感謝球迷們對她和中國女排的支持。

郎平表示，「從2013年第二次擔任中國女排主教練到現在已經八年了，手裡握著這個接力棒，使命感和責任感讓我一刻不敢鬆勁兒。卸任時，我想說：我不能保證自己做對做好了所有的事，但是保證做好了每一天，竭盡全力，鞠躬盡瘁，無愧於心。」

報導稱，作為中國女排的功勳人物，無論是作為運動員還是教練員，郎平都創造了輝煌的成績。運動員時期，郎平曾隨隊奪得世界盃、世錦賽以及洛杉磯奧運會冠軍，是五連冠的功勳成員。

作為教練，郎平曾兩度執教中國隊，並取得了輝煌的成績。

1995年，郎平首度執教中國女排，便帶領中國隊獲得1995年世界盃季軍；1996年亞特蘭大奧運會亞軍、1998年世錦賽亞軍等；2002年，郎平入選排球名人堂，成為亞洲唯一獲此殊榮的人；2013年，郎平再度臨危受命，接手低谷的中國女排。