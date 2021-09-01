南市文旦大賽果品評鑑1日在民治市政中心南瀛堂辦理。（張毓翎攝）

今年競爭激烈，成績公布前，評審還再三做確認。（張毓翎攝）

評審指出，獲得特等獎的郭李春梅在果園評鑑為第1名，其果品的外觀、肉質和風味也非常好。（張毓翎攝）

全台文旦最具指標性的競賽「2021年台南市文旦大賽」，1日進行最後果品評鑑選出「文旦王」，今年競爭激烈，成績公布前，評審還再三做確認，最後結果揭曉，第1和第2名分數極為接近，僅差0.1分，「文旦王」殊榮由在果園評鑑項目最高分的麻豆區農友郭李春梅獲得。

評審之一嘉義大學園藝學系名譽教授呂明雄表示，今年氣候良好，開花期溫度較低，使果型偏小，大多合乎評審要求的每顆400至600公克，且今年採收期提早，過熟的文旦非常少，代表農友栽培管理技術提升，另糖度方面，滿分約13度，這次就有9位農友達到滿分。

南市文旦大賽果品評鑑1日在民治市政中心南瀛堂辦理，依果品總分70％，與果園總分30％加總的總成績，排名依序選出特等獎1名、頭等獎3名、優等獎5名、良等獎16名。呂明雄指出，獲得特等獎的郭李春梅在果園評鑑為第1名，其果品的外觀、肉質和風味也非常好，實至名歸。

郭李春梅曾參加過3次台南市文旦大賽，2017、2018年分別獲得優等獎、頭等獎，而今年如願以償地拿到特等獎「文旦王」的殊榮。5年前她與先生收掉經營數十年的瓦斯行，專心栽種文旦，「照顧柚樹比顧孩子辛苦！」她說，一整年頂著大太陽在果園繞來繞去，只盼文旦好好長大。

郭李春梅說，這些柚樹都很老了，她每次巡視果園，還會跟柚樹講講話，像是要它們「加油」，「不要生病」，「勇敢健康地長大」等，這次能得獎很開心，積累用心照顧沒有白費。今年郭李春梅的文旦已被訂光完售，她說，民眾如果想吃的話，記得明年提早來訂！