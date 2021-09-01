近來公費疫苗第二類對象人數備受關注，中央流行疫情指揮中心公布第二類對象人數後，有媒體指出藍營執政縣市提報人數最多，指揮官陳時中則回應，中央的統計數字和地方政府造冊人數有落差。國民黨台北市議員徐巧芯直言，中央政府施打疫苗人數早就超過1710人，她認為第二類名單有其特殊性，應該公布以向民眾釋疑，但民進黨早在6月就在立院封殺該提案。

徐巧芯今在臉書上表示，最近指揮中心說，第二類膨脹都是地方政府，「不對啊，六月的新聞，光是衛福部就造冊4584人耶，這還只是一個部會，不包含行政院其他部門，例如丁怡銘」。

徐巧芯指出，看來中央政府官員施打疫苗的人數早就超過指揮中心8月31日時公布的1710人，請問他們是被分類在重要官員，還是第一線防疫人員？如果是後者，之前早就被踢爆食藥署大多工作都是在辦公室，而非「第一線」。

徐巧芯認為，第二類的名單因為有特殊性，應該要公布細節，才能讓民眾了解這些疫苗到底有沒有被打到「重要防疫官員」身上，這和是什麼政黨一點關係都沒有，不管今天執政縣市是藍、綠、白，不能亂套，但對於是否應該公布第二類名單，徐巧芯發現好像有人反對，「民進黨立委6月18日在立法院集體封殺應公開『第二類政府官員接種名單』提案」。