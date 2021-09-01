創市際市場研究顧問於今(1)日公佈「台灣網路使用概況調查」，結果顯示，台灣上網率達86.9%，手機上網率居冠，跨裝置上網是常態。

報告顯示，近三年上網率持續攀升，今年上半年全台民眾上網率達86.9%。觀察各年齡層上網率發現10到49歲上網率較高，都在九成五以上，50歲以上則僅七成上網率。居住在北部民眾上網率明顯較高，超過整體上網率來到九成，居住在中部與南部的民眾上網率低於整體，尤其南部上網率為83.9%，是上網率最低的地區。職業部分，學生是上網率最高的族群，高達97.1%，有固定工作者上網率也較高，有94.6%。另外，純手機族的上網率也比有用市話者更高。

持續追蹤六種裝置的上網率發現手機一直是上網率最高的裝置，手機在今年上半年更有85.1%上網率，電腦上網率位居第二，約有五成，這兩個主要上網裝置分別都是10-49歲、有固定工作者、學生族群、純手機族有較高裝置上網率。近三年平板電腦上網率波動不大，今年上網率為25.6%。智慧型電視上網率值得特別關注，2019年上網率約是一成，自去年開始有明顯成長，今年上半年調查中攀升至18.2%。電視遊戲機上網率也在今年稍有提升，有7.7%上網率，其中10-19歲使用電視遊戲機上網的比例較其他年齡層更高。

台灣民眾上網率持續穩定提升中，預計未來上網率仍會穩健成長，手機上網率隨著整體上網率波動，也是上網率最高的裝置，另外值得關注智慧電視的上網率在近年有較明顯提升，今年已逼近兩成上網率，台灣整體上網情形可以樂觀預測，從上網裝置數量來看平均都會使用到兩個以上裝置，比例上有三成五用了三個以上裝置，應持續關注並重視跨平台的各項運用。