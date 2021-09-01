統一(1216)集團近年來積極搶攻美麗商機，由美麗事業董事長高秀玲親手打造的新品牌UNIKCY，首家店明(2)日將正式在高雄夢時代購物中心開幕，未來將依市場及消費者的需求展開拓點的計劃。

統一集團美麗事業新品牌UNIKCY目標是希望成為引領時尚潮流的「國際精品美妍館」，有別於集團旗下的康是美以親民的藥妝及彩妝為主。UNIKCY以年輕、時尚、獨特為品牌定位，鎖定客戶群為25~40歲的消費者，引進全球56個國際美妝品牌，涵蓋彩妝、保養、香水、髮肌芳療，近4000個品項，希望進一步搶食美麗市場商機。

UNIKCY全台首店進駐高雄夢時代購物中心1樓，占地百坪，特別引進國際精品各大品牌mini size商品，給予消費者好入手的體驗價，也會提供不同的商品組合，有別於一般的百貨專櫃，增加競爭力。UNIKCY旗下彩妝師會先在各大國際彩妝品牌學習專業技巧，再回櫃上為客人提供服務。

UNIKCY品牌由統一集團美麗事業高秀玲董事長原創，親自帶領團隊規劃，為展現品牌獨特個性，從整體設計、動線規劃、櫃位品牌、服務流程、人員培訓，每個環節都全程參與。UNIKCY初步是在高雄夢時代設點，未來將會依市場及消費者的需求展開拓點的計劃。