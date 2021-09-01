由於新冠疫苗運送，以及市場對冷藏與冷凍物流需求與日俱增，有3家泰國公司看好此商機，並運用自己專長合組1支冷鏈國家隊伍，打算也來分一杯羹。

國有的泰國郵政(Thailand Post)攜手新創業者Flash Express以及JWD InfoLogistics，成立一家名為Fuze Post公司專事於冷鏈運送。同時，並於9月1日起在曼谷、清邁、普吉島等地區開始營運。

Fuze Post表示先涉足B2B市場，專注於連鎖餐飲、雲端廚房、醫院等業務，隨後會延伸至B2C的冷凍與冷藏包裹運送。

渣打銀行認為，未來幾年泰國的冷鏈物流將面臨競爭白熱化問題，冷鏈快遞業者也將被要求處理各種溫度與各樣大小的貨物。同時，這些公司也要因應不斷上漲成本與品質問題。

同時，渣打銀行也統計，2017年時泰國冷鏈市場規模有260億泰銖左右，約8億美元，預計2021年將增至340億泰銖。因此，2019年至2022年間可望有8%成長性。

其實，Fuze Post的競爭對手早已浮出檯面。泰國電商快遞業者嘉里快遞(KE)，6月份曾宣布，將在2021下半年開始經營冷鏈快遞服務。另外，泰國皇象水泥集團(SCG)也早與日本Nichirei物流合作，並從2016年就開始就已進入泰國冷鏈市場。