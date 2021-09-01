4歲林姓女童疑遭凌虐致死案，檢方對涉案的女童方姓生母及其胡姓同居人訊問後，昨天晚間以被告2人均涉犯殺人等罪嫌，為最輕本刑5年以上有期徒刑之重罪，有逃亡、滅證及串證之虞，向法院聲請羈押禁見。台南地院1日下午開庭後，裁准羈押胡姓同居人，方姓生母則因懷孕被限制住居。

據了解，疑遭虐死的林姓女童，前天晚間11點多被送往成大醫院急診，到院時全身上下多處瘀傷，已意識不清，經搶救仍告不治。警方接獲醫院通報後，將女童26歲方姓生母及其26歲胡姓同居人帶回偵訊。

台南地檢署昨天率法醫相驗後，發現女童的頭、胸、腹、臀部及四肢均有大面積瘀血，頸部及口、鼻也都有捏掐及出血痕跡，初步研判是被人以棍棒及徒手施暴，但詳細死因仍待擇日解剖。

警訊中，2人雖坦承以棍子、徒手毆打女童，但聲稱「下手不重」，也否認凌虐，訊後移送台南地檢署偵辦。檢方向法院聲請羈押禁見，但因已逾深夜11點，院方於今天下午開庭。

法官審酌，胡姓同居人供述的行凶過程與同案方姓生母所述顯有出入，且與卷內事證不符，尚待後續調查釐清；同時，案發後胡男還清潔現場、送醫前並更換女童的衣物，足以認定有湮滅證據或勾串共犯證人之虞，非予羈押顯難進行審判，應予羈押並禁止接見、通信。

至於方姓生母則因已懷孕22周又3天，即5個月以上，符合刑事訴訟法非有不能具保、責付或限制住居的情形不得羈押，因此諭知限制住居於戶籍地，如有變更住處須向檢察官或法院申報。