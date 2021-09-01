金曲歌王吳青峰被昔日經紀人林暐哲控告涉嫌違反《著作權法》，雙方鬧上法院，不過法官審理後認為雙方合約已在2018年底終止，青峰唱「自己的歌」，並沒有違法，判青峰無罪。林暐哲近日向檢方表達放棄上訴，另名團員謝馨儀被控妨害電腦使用罪的部分也一併撤銷告訴。對此，蘇打綠委任律師表示：「仍繼續代表六位團員爭取取回蘇打綠商標。」

吳青峰與林暐哲的官司糾紛多達5件，其中《著作權法》案，在2018年雙方達成合意不再繼續「經紀、唱片及詞曲授權」合約，不過事後林暐哲卻指控青峰在湖南衛視《我是歌手》等處演唱侵權。民事部分二審青峰獲得勝訴免賠，刑事一審判青峰無罪，雖然仍可上訴，但林暐哲放棄上訴，青峰也因此無罪確定。

另外，林暐哲指出蘇打綠官網網域「sodagreen.com」是他委託謝馨儀向國外網站購買，並交給馨儀保管網域帳號、密碼，但雙方拆夥後，馨儀未經他同意更改帳號密碼，因此提告妨害電腦使用罪，他撤回告訴後，馨儀也就不會被起訴。

不過雙方還有一個民事官司，林暐哲被蘇打綠反告返還商標，此案勝訴，因此他仍握有「蘇打綠」團名商標，也迫使蘇打綠現在改名「魚丁糸」。