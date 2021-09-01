隸屬LVMH集團的頂級珠寶品牌FRED來台滿兩年，趁著台灣疫情趨緩，加碼在微風廣場增設快閃店，除了展售全系列珠寶，另展出三款與日本藝術家小泉智貴（Tomo Koizumi）合作的Fredy’s Tomo’s Dolls限定款娃娃胸針鍊墜，台灣是亞太區首站，已有三個月未出席公開活動的Melody現身看展，身材仍如以往一般苗條纖瘦，她笑說：「居家防疫沒飯局，不但沒發胖，還瘦了呢！」

Melody佩戴小泉智貴設計的FRED聯名娃娃胸針，對娃娃身穿篷篷裙的可愛造型愛不釋手，得知FRED的Pretty Woman系列珠寶與電影《麻雀變鳳凰》的淵源，忍不住心癢，緊接著看到Chance Infinie系列珠寶很百搭，覺得平時也能佩戴，也很想下手，一時之間讓她難以取捨。

Melody疫情微解封出席FRED珠寶微風快閃店開幕活動，塵封許久「愛血拚」的本性自然流露。（粘耿豪攝）

她笑說，這些日子關在家裡不能出門血拼，最開心的就是老公，稱讚她「轉性」了，如今疫情微解封出席FRED珠寶活動，一看到漂亮的珠寶讓她特別興奮，塵封許久「愛血拚」的本性也就自然流露。

FRED珠寶創立於1936年，於1995年加入LVMH集團，總部位於巴黎凡登廣場，旗下有三大主題珠寶系列，一是Force 10系列，FORCE 10為測量海上風速的代碼，代表船隻無法出海的狂風，FRED以珠寶詮釋編織鍊繩及黃金鍊扣的意象，別具巧思。其次是Chance Infinie 系列則以象徵著無限永恆的雙扭線為靈感，透過黃金線條呈現標誌性的符號，是守護愛情的幸運符。

至於今年主打的Pretty Woman系列珠寶，靈感源自同名電影《麻雀變鳳凰》，當時茱莉亞羅伯茲佩戴的紅寶石和心形鑽石項鍊即是出自FRED，迄今仍讓人津津樂道，同時也是FRED最受歡迎的珠寶系列。FRED微風廣場快閃店即起至明年2月28日止。

FRED的PRETTY WOMAN AUDACIOUS耳環，34萬2700元。（FRED提供）

FRED的18K玫瑰金滿鑽戒指，16萬2800元。（FRED提供）

FRED的18K玫瑰金鑽石手環，43萬2900元。（FRED提供）

FRED的PRETTY WOMAN GLAMOROUS戒指，154萬1900元。（FRED提供）