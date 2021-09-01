民眾發現高雄市鼓山區中華一路816號前有坑洞，長1.6公尺、寬1公尺，深度約1.5公尺。高雄市水利局下午2時許獲報後，緊急派人到場搶修。（高雄市水利局提供／林瑞益高雄傳真）

民眾發現高雄市鼓山區中華一路816號前有坑洞，長1.6公尺、寬1公尺，深度約1.5公尺。高雄市水利局下午2時許獲報後，緊急派人到場搶修。

水利局說，經派人到場勘查，發現坑洞下方有一過路暗溝，溝蓋頂版有損壞情形，水利局隨即調派機具進行搶修。

水利局表示，此坑洞是溝蓋頂版損壞所造成，目前正進行開挖修復溝蓋頂版，預定9月1日會完成修復，待明（2）日混凝土硬固後再行舖設AC，恢復通行。