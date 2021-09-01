高雄鼓山中華一路出現坑洞 水利局搶修 16:552021/09/01 中時 林瑞益 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 民眾發現高雄市鼓山區中華一路816號前有坑洞，長1.6公尺、寬1公尺，深度約1.5公尺。高雄市水利局下午2時許獲報後，緊急派人到場搶修。（高雄市水利局提供／林瑞益高雄傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 民眾發現高雄市鼓山區中華一路816號前有坑洞，長1.6公尺、寬1公尺，深度約1.5公尺。高雄市水利局下午2時許獲報後，緊急派人到場搶修。（高雄市水利局提供／林瑞益高雄傳真） 民眾發現高雄市鼓山區中華一路816號前有坑洞，長1.6公尺、寬1公尺，深度約1.5公尺。高雄市水利局下午2時許獲報後，緊急派人到場搶修。 水利局說，經派人到場勘查，發現坑洞下方有一過路暗溝，溝蓋頂版有損壞情形，水利局隨即調派機具進行搶修。 水利局表示，此坑洞是溝蓋頂版損壞所造成，目前正進行開挖修復溝蓋頂版，預定9月1日會完成修復，待明（2）日混凝土硬固後再行舖設AC，恢復通行。 2021高雄新創大賽起跑 祭百萬獎金 台南星星相印 捕捉燈塔月亮遙相望 #坑洞 #水利局 #中華 #溝蓋 #頂版 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 明年登台 攜手中華電 Starlink來了 04:102021/08/30 財經要聞 南京東、西路醞釀400億案量 大咖插旗攻上200萬 12:362021/08/31 房市新訊 蘆洲鴨母港溝 汙水接管率達7成 04:102021/08/31 地方新聞 迎開學季 電動機車祭優惠 04:102021/08/30 時尚消費 竹、彰、南首條捷運 衝刺中 04:102021/08/30 財經要聞 王光輝病逝 花蓮太巴塱老家親友難過不捨 20:042021/08/30 體育 台灣三對三籃球企業聯賽4日桃園平鎮運動中心開打 14:512021/09/01 體育 《集中市場》止7連紅仍守17400 外資連4買近800億元 15:252021/09/01 財經 吃飯飄惡臭居民好難受 中市民眾抗議水肥中心影響生活促遷移 12:042021/08/30 生活 中職比賽用球檢測出爐 今年規範標準「加嚴」 15:542021/08/31 體育 奔騰思潮》台灣人有如包裹警語：易碎，小心輕放（嚴震生） 14:492021/08/31 海納百川 生活熱門新聞 打AZ六天後體測突休克 空軍中隊副隊長今拔管逝世 - 生活 高端施打人數崩跌 最新數據出爐 他一看：身體很誠實 - 生活 真理大學文學院長田啟文猝逝 享年54歲 - 生活 廚房蟑螂亂竄如何清零？ 主婦曝密技：小強怕到跑光光 - 生活 台電孕婦婆婆今確診 黃珊珊：社區仍有隱形傳染源 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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