桃園市中園路橋為連接大園及內壢主要道路，因鄰近高速公路匝道出口，車流量大且汽機車交錯危險，去年一整年交通事故20件，機車車禍就占了13件，中壢區公所預計在國道１號五楊高架橋下新闢機踏車及自行車道連接中園路二段55巷及大圳路，預計2022年4月完工，期盼屆時降低該路段車禍發生率。

中壢區公所指出，中園路橋連接大員與中壢，鄰近萬能科大且位於高速公路閘道出口，除了學生通勤機車量龐大，且與高速公路上下匝道車輛交集，該路段不僅交通量大，也因路口複雜使得機慢車行駛該路段危險性相當高。

中壢區公所於該處新闢機踏車道與自行車道，可連接中園路二段55巷及大圳路，總長度為177公尺、寬度4公尺，工程經費約600萬元，預計今年10月底開工，2022年4月底完工。完工後機車與自行車由大江購物中心、萬能科技大學經此路線可連接至接運A20、A21站，也能通往桃園國際棒球場及中壢sogo商圈；行人及自行車可通往新街溪人行步道、水尾自行車步道及水尾環保復育公園，周邊道路經此車道串聯，可增加交通道路網便捷性。

桃園市長鄭文燦視察時指出，此工程雖然是小工程但是會有很大的效益，原本在3年前曾討論過拓寬為8米，考慮到五楊高架橋墩柱安全，又考慮到鄰近的垃圾場必須要開挖，所以工程變得較困難又要徵收土地，當時評估認為有難度，重新檢討開瓶計畫中壢區公所積極爭取，修改為4米的交通便道，讓居民、學生可以行走這條路，第二階段還會加設紅綠燈，屆時會請交通局負責。