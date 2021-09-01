為避免廚餘成為非洲豬瘟防疫破口，農委會公告9月起暫停廚餘養豬1個月，今天上路首日嘉義縣政府邀集防疫、農政、環保、警察與政風單位全面啟用聯合稽查，首日完成轄內23場疑似廚餘豬場的逐場稽查工作，共有有2場仍使用魚肉等廚餘，1場使用零食等廚餘，其中有7場達規模未登記，預計將開罰9場共45萬元。
嘉縣家畜疾病防治所所長林珮如說，經查有2間小型養豬場使用魚肉等動物性廚餘，1間豬場使用零食等非肉類廚餘餵養豬隻，另還查到7場為飼養豬隻規模已達20隻未依法申辦畜牧場登記，違反動物傳染病防治條例、飼料管理法與畜牧法等規定，預計開罰9場金額達45萬元，第二階段則會針對民眾檢舉的部分持續稽查。
為阻斷病毒藉由廚餘管道感染豬隻，環保局已主動清除電信桿與路邊廚餘桶共12處並配合前往豬場稽查，另，截至9月1日止異國食品販售處共稽查269處，其中火腿、香腸、肉包、肉條等共8件疑似肉品，經家畜所送驗結果為非洲豬瘟病毒陰性。
林珮如表示，家畜所已完成全縣271養豬場的疫情訪視，目前豬隻健康狀況良好，也建立野外棄死豬隻的標準作業流程，針對棄置死豬採檢及後續處理皆能迅速有效完成。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。