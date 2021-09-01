稽查結果有3場小型豬場仍使用廚餘養豬。（嘉縣家畜所提供／張亦惠嘉縣傳真）

稽查違反規定最大宗的則是飼養頭數達規模卻未依法申辦畜牧場登記。（嘉縣家畜所提供／張亦惠嘉縣傳真）

為避免廚餘成為非洲豬瘟防疫破口，農委會公告9月起暫停廚餘養豬1個月，今天上路首日嘉義縣政府邀集防疫、農政、環保、警察與政風單位全面啟用聯合稽查，首日完成轄內23場疑似廚餘豬場的逐場稽查工作，共有有2場仍使用魚肉等廚餘，1場使用零食等廚餘，其中有7場達規模未登記，預計將開罰9場共45萬元。

嘉縣家畜疾病防治所所長林珮如說，經查有2間小型養豬場使用魚肉等動物性廚餘，1間豬場使用零食等非肉類廚餘餵養豬隻，另還查到7場為飼養豬隻規模已達20隻未依法申辦畜牧場登記，違反動物傳染病防治條例、飼料管理法與畜牧法等規定，預計開罰9場金額達45萬元，第二階段則會針對民眾檢舉的部分持續稽查。

為阻斷病毒藉由廚餘管道感染豬隻，環保局已主動清除電信桿與路邊廚餘桶共12處並配合前往豬場稽查，另，截至9月1日止異國食品販售處共稽查269處，其中火腿、香腸、肉包、肉條等共8件疑似肉品，經家畜所送驗結果為非洲豬瘟病毒陰性。

林珮如表示，家畜所已完成全縣271養豬場的疫情訪視，目前豬隻健康狀況良好，也建立野外棄死豬隻的標準作業流程，針對棄置死豬採檢及後續處理皆能迅速有效完成。