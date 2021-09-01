其中一大亮點是引進各大品牌mini size商品。（柯宗緯攝）

現場提供專業彩妝諮詢與護膚服務。（柯宗緯攝）

全台首店進駐高雄夢時代購物中心1樓，占地百坪，以創新型態提供自在體驗空間。（柯宗緯攝）

統一集團美麗事業新品牌「UNIKCY」，全台首店在高雄夢時代開幕，打造一站式美妝消費新體驗，品牌定位為「年輕、時尚、獨特」為品牌定位，客群鎖定20歲到45歲間的女性，引進全球56個國際美妝品牌，涵蓋彩妝、保養、香水、髮肌芳療，近4000個品項，同時提供專業彩妝諮詢與護膚服務。

UNIKCY品牌由統一集團美麗事業董事長高秀玲原創，親自帶領團隊規劃，為展現品牌獨特個性，從整體設計、動線規劃、櫃位品牌、服務流程、人員培訓，每個環節都全程參與，期待能帶給消費者全新感受。

UNIKCY以時尚的黑、白、紅為主視覺，入口兩側以口紅及香水瓶造型雙展示台迎賓。全台首店進駐高雄夢時代購物中心1樓，占地百坪，以創新型態提供自在體驗空間。

其中一大亮點是引進各大品牌mini size商品，精選消費者最愛的「Favorites」專區、Top 10暢銷首選，以及結合流行話題的「Pop-Up Store」，首波由倩碧(CLINIQUE)進駐，分享最新時尚資訊。

現場還有彩妝師及美容師專業諮詢，並提供「禮物包裝」服務，滿足送禮需求。此外，UNIKCY也推出保濕、美白、緊緻三款護膚組合，凡購買任一組合即可享有價值$1500~$1800元「護膚服務」一次。

9／2-9／8開幕慶期間，消費滿2000元送200元現金折價券，再享20％ OPEN POINT，首四日(9／2-9／5) icash 2.0 ＆ icash Pay支付，還有10 ％ OPEN POINT回饋，最高優惠合計達40％，UNIKCY線上網購同享，消費滿額即免運費，下載APP登入再贈$200購物金(實體及網購各$100)，線上線下都可輕鬆購物。UNIKCY，9／2(四)正式與大家見面。