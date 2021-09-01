縣長徐榛蔚表示，花蓮縣身心健康及成癮防治所，整合縣內教育、社福、司法、警政及衛生醫療等資源，讓鄉親能獲得更專業的資訊及單一窗口的服務。（花蓮縣政府提供／王志偉花蓮傳真）

毒品和藥物濫用，以及心理健康息息相關，花蓮縣政府成立全國第一所「身心健康及成癮防治所」今揭牌啟用，1至4樓，提供完整心理諮商、毒品防制與醫療門診，並延攬30年豐富從醫經驗的精神科醫生徐聖輝，一同守護鄉親的心理健康。

包括衛生福利部心理及口腔健康司司長諶立中、國民健康署副署長賈淑麗、縣議會保安小組召集人謝國榮，以及市長魏嘉賢等人與地方各界參與揭幕。

縣長徐榛蔚表示，花蓮縣身心健康及成癮防治所，整合縣內教育、社福、司法、警政及衛生醫療等資源，讓鄉親能獲得更專業的資訊及單一窗口的服務。心理健康和生理健康同樣重要，擁有健康的心靈才能幫助克服每天的生活壓力，解決日常生活中難題，以及維持良好的人際關係，達到穩定社會、家庭的和諧。

衛生福利部心理及口腔健康司司長諶立中說，現代人面對心理的問題越來越多，很高興並恭賀花蓮成立全國第1所結合心理健康及毒品防制的防治所，透過防治所除可心理諮詢諮商、門診外，也可以跟其他網絡單位連結，例如結合社福單位，服務有需求的鄉親，解決困惑疑慮。

徐榛蔚指出，為因應現況需求及延續中央政策，建構花蓮縣完整之社會安全網體系，感謝縣議會、各界的支持及中央銓敘部核定，花蓮縣身心健康及成癮防治所正式成立，未來心理健康服務資源更深入民眾。

身心健康及成癮防治所分成1至4樓層，1樓提供醫療門診服務，2樓提供心理諮詢諮商服務，3樓為社區心理衛生中心，4樓毒品防制危害中心。身心醫療門診延攬徐聖輝醫師提供門診服務，他畢業於台北醫學大學，曾任衛福部八里療養院精神科、和信治癌中心醫院身心科宇寧身心診所卓溪鄉衛生所，有30年豐富的從醫經驗。

花蓮縣身心健康及成癮防治所安心專線1925(依舊愛我)，24小時全年無休。另毒品危害防制中心諮詢專線0800-770-885 。

★中時新聞網關心您：保護自己、遠離毒品！