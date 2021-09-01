北市市民大道七段上月初發生1起車禍事故，1名年輕機車駕駛違規左轉時，未注意對向直行的機車，造成2車當場對撞，直行的機車駕駛為1名中年阿伯，阿伯當場遭撞飛著地後頭部流血；不過詭異的是，據1名現場目擊者指出，阿伯當下急忙拒絕報警、送醫，不少網友就推測應是酒駕或通緝犯身分。

Youtube頻道「Wowtchout-地圖型行車影像分享平台」昨（31）分享1則車禍事故的影片，影片中1輛未依規定待轉的機車，在準備左轉進入巷子時，疑似遭到對向貨車擋住視線，殊不知在貨車後方有輛阿伯騎乘的機車，2車在巷口發生對撞，阿伯當場彈飛、重重著地。

阿伯遭左轉車撞飛急喊別報警 網猜：不是酒駕就通緝犯

詭異的是，據1名現場目擊者指出，阿伯當下急忙拒絕報警、送醫，不少網友就推測應是酒駕或通緝犯身分。（翻攝自Youtube）

該起事件發生在上月8日，地點為北市市民大道七段；影片曝光後，1名疑似現場目擊民眾留言說，他當下發現該阿伯額頭血流不止、無法站穩，馬上詢問對方是否需報警、叫救護車，但阿伯竟一口回絕，而肇事的年輕駕駛也不願報警，雙方就各自騎走，留下在場錯愕的目擊民眾。

其他網友紛紛猜測，「阿伯要不是酒駕毒駕，就是通緝犯，不然這種車禍對方全責，沒理由不讓警察處理」、「1個未禮讓直行車（視線死角導致）肇責較高，直行阿北不明原因心虛，導致兩個都不報警，天作之合」、「會不會是1個酒駕1個無照，所以都不願意報警」、「會不會阿伯想等酒退才報警，這樣年輕人有可能還會多1條肇逃」。