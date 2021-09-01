新北市與國有財產署合作，在土城暫緩發展區推「明德段27地號國有土地招商案」，原計畫供運動用品店、生活百貨、安養中心等業者進駐，但因面積太小、管制多，上次招標乏人問津，昨日再度招標。經發局表示，這次招標將簡化財務能力證明、招商文件資格，將在9月底辦理招商說明會對外說明。

土城明德段土地面積約559坪，土地管理機關為財政部國有財產署，地段位在捷運海山、土城及萬大線二期LG10站中心點，且鄰近土城醫院、國道3號、台65快速道路，市府看準未來商機，便與國產署合作推動招商，盼比照樹林秀泰、新莊宏匯成功模式，打造成新商業中心。

未料，去年10月底公告招商卻無人投標，據了解，不少廠商認為該塊土地不像是林口三井、樹林秀泰等地面積超過1公頃，且認為提供財報、財務檢查等管制項目過多，成本效益不高，因此放棄投標。

經發局表示，土城明德段國有土地招商案目前是第2次招標，公告上網至11月9日止，有鑑於第一次招商時，備標準備的文件較多，考量投資人備標效益，本次招商主要以簡化財務能力證明、簡化招商文件資格、簡化投資計畫書撰寫為調整方向，另外該土地為國有地，因此沒有調整地價條件。

經發局長何怡明表示，市府希望將該塊土地與鄰近的日月光廣場做出區別，但也希望進駐業者能符合周邊重劃區居民需求，因此朝向社區型賣場為主，希望有3C、親子娛樂、寵物相關類型主題進駐，創造在地數百個就業機會。