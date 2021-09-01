中央推出五倍券，北市府規畫透過台北通推出「台北熊好券」，刺激台北景氣、振興商家經濟。台北市長柯文哲今透露，未來敬老卡、愛心卡將靠卡給錢。據了解，市府正規劃敬老卡回饋1500元，愛心卡回饋還在計算中。

柯文哲指出，以去年經驗，三倍券長者38％用悠遊卡，相對全台灣只有8％，他強調政府不要浪費危機，危機就是轉機，只有在危機人民才有改變的動力。

針對長者有數位落差的質疑，柯表示，針對長者，因為大家已經很習慣使用有敬老卡，會有另外的計畫，敬老卡、愛心卡，有方法直接靠卡給錢。

對於長者加碼多少？柯文哲說，本來敬老卡一個月480點，從五月開始使用量下降，他的態度是「不會去佔你便宜」，今年因為疫情關係，省下多少錢就補貼多少錢給長者，到時候到超商靠卡就給你多少錢，還是要搭配中央紓困計畫，預算要議會通過才會實施。

據了解，過去三個月敬老卡使用率下降，以敬老卡一個月480點計算，三個月約1500元，市府正研議以靠卡方式直接回饋1500元現金至敬老卡；而持有敬老卡民眾一樣可以參與台北通加碼振興活動。

柯文哲表示，台北通有88萬下載量，使用狀況看每個人，他自己現在幾乎每天用，因為進出場館需要實聯制。

對於之前批評地方加碼造成通貨膨脹，是搶選票，柯文哲回應，世界上通膨最大壓力來自美國貨幣寬鬆政策，北市花的錢與美國政府發的錢，數量差很大，北市用錢相當節制。

柯文哲重申，領紙本缺點包括需要花錢、偽造問題、找零問題，很多攤商不想找零，且還要到銀行兌換，本來就是振興券網數位化移動，成本比較低，沒有偽造問題，找零不是問題；至於要怎麼解決找零問題？柯說網路開通需要時間，還要解決找零問題，呼籲中央給時間準備。