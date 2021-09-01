經濟部長王美花今天上廣播節目專訪，同意經濟與製造業表現好，基本工資很難不調，但內需產業不好須有配套。(圖／擷取自新聞不芹菜影片)

基本工資審議會將於第三季開會，日前勞動部長許銘春喊話，今年經濟成長率預估5.88％，希望能多朝照顧勞工的正向去走。對此經濟部長王美花今天上廣播節目專訪也呼應，GDP成長高、製造業好的不得了，基本工資很難不調，但因製造與內需業兩極化發展，所以須思考配套措施。

王美花表示，經濟部也是基本工資審議會成員之一，但今年很明顯不用收集產業狀況，也知道製造業好的不得了，但相對內需受疫情影響很大，這是過去很少見的兩極化情形。

她同意，如果今年GDP成長5.88％，說基本工資都不能調，恐怕很難，且製造業這麼好表現，不調恐怕也不太可能。而過去基本工資是要調就一起調，可是今年製造與內需表現兩極化發展，經濟部正在思考怎麼去配套，是大家都能接受方案。

廣播主持人黃光芹問，所以基本工資與時薪往調漲方向嗎？王美花說，這是審議會決定，但依照GDP成長這麼高，很難不調。