隨著近日疫情趨緩電影院人潮回流，威秀影城除防疫措施升級，為感謝影迷們長期支持，1日推出iShow會員大升級，強調免申辦費、線上訂票贈點數、會員分級獨享禮遇及儲值消費專屬優惠，多重好康回饋會員。

業者指出，會員分級獨享禮遇，黃金／白金影迷每年贈予生日禮及忠誠禮，饋送電影票及中杯可樂＋小份爆米花＋SNOWTOWN雪樂地門票，免費看電影外還能玩雪趣；白金影迷再加碼每筆消費均享iShow點數2倍送。

另外，使用儲值金消費享票價優惠及餐飲折扣，購票優惠至多省90元；影城及SNOWTOWN雪樂地餐飲單點或部份套餐均享85折。廣受歡迎的販賣部特殊商品、NT Live、威秀影城獨家零秒差直播及特殊映演節目，不定期推出搶先購資格。

新制上線首日(09／01)，2021／01／01~08／31有效消費金額達$10000及$5000以上的會員，自動升等為白金影迷($10000以上)及黃金影迷($5000~$9999)，年度回饋一次享有，最多可得免費電影票三張＋中可小爆二份＋SNOWTOWN雪樂地門票二張。