環保署日前召開橋頭科學園區環評專案小組第3次初審會議，決議橋科環評送交環評大會審查，針對專案小組審查提及的草鴞保育作為，開發單位提及將「增加在地保育」、「擴大異地補償」方式進行，今天順利通過環評大會，後續還有徵收等程序，如果年底可以完成選地的話，預計明年9月動工。

開發單位提及，為保育草鴞將「增加在地保育」、「擴大異地補償」、「新中崎有機農業示範區」、「連結北側農業區食源」及「跨機關合作與公私協力」，針對在地保育將保留泥火山公園13.93公頃，在原有農地種植白茅4公頃以上；異地補償部分則將在高雄園區設置20公頃以上的草鴞保育區、架設猛禽棲架等；將在高雄新中崎有機農業示範專區營造友善覓食區、連接北側農業區鼓勵推展有機生產增加食源。

開發單位指出，近期召開棟草鴞保育專家會議，要求南科管理局將持續進行園區生態環境保育工作、加入國土生態保育綠網建置計畫及參與保育平台機制、結合跨機關及公私協力共同推動東方草鴞保育工作。

民間團體出席時要求應在環評時應承諾，建立草鴞推動小組，落實草鴞保育、新中崎有機農業專區等，否則應要退回專案小組審查。

最後環評大會要求南科管理局應成立「東方草鴞保育推動小組，其成員由生態、環境等相關專家學者與相關保育主管機關、團體組成」有條件通過。

另外，有環委提及，橋科下的車瓜林斷層為潛移斷層、仍在不斷移動中，且地調所應該近期就會公布車瓜林斷層活動斷層，環評大會也要求「地殼變動監測執行地表水準點監測及GPS監測，且監測點應含括整個開發基地。