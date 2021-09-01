歹徒登門詐騙老人 瑞芳警24小時內逮嫌

新北市汐止區52歲林姓男子日前向瑞芳區1名70多歲婦人誆稱送貨，詐騙5600元得手，婦人兒子回家打開包裹，見其中都是不值錢的雜物，遂向警方報案。瑞芳警分局調閱監視器擴大追查，不到1天即在汐止區將林嫌逮捕，依詐欺罪嫌送辦。

警方表示，林嫌登門向婦人誆稱送達其子訂購的貨物，當場向婦人收取5600元，婦人不疑如數付款，但兒子回家後卻稱自己並無購物，打開包裹只見一堆破銅爛鐵，故憤而向警方報案。

警方獲報後調閱監視器，鎖定林嫌涉案，並掌握林嫌經常出沒於汐止區和平街一帶，員警前往查訪，果然在路上撞見林嫌，不到1天即將林嫌查緝到案。

林嫌供稱，因失業缺錢花用，騎車行經婦人住處附近時又恰好快要沒油，於是臨時起意將車內的雜物放進紙箱，佯稱包裹向老婦詐騙，騙得現金已花用剩下500元。

警方表示，林嫌過去多次以同樣手法詐騙年事已高民眾，呼籲長者接到或是陌生人登門造訪，只要提到金錢，一定要向家人或親朋好友查證，或是撥打110、165反詐騙電話詢問，避免無謂損失。