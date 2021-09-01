外傳北市府即將展開萬華區血清抗體研究，台北市長柯文哲今日證實此事，並說該研究要查3件事，包括社區中是否藏有許多黑數，民眾確診、打疫苗後的抗體變化，以及台灣是否該追加購買第三劑疫苗，也承諾周五將請研究計畫主持人向外界說明。

台北市長柯文哲曾說要對疫情重地萬華區，執行血清抗體研究，釐清台灣死亡率高達5％以上的原因，是否為社區中藏有許多黑數，外傳該計畫昨日已通過人體試驗倫理委員會（IRB）審查，預計收案5000人、追蹤6個月，每人會抽3次血來檢測血清抗體。

柯文哲今日主持防疫記者會，媒體問及萬華千人血清研究會如何進行，經費又從何而來，受試者又將如何募集？他說，有關該研究的詳細計畫，他會在禮拜五請計畫主持人說明，也證實該計畫是昨天經IRB通過。

柯文哲指出，該研究是由台北醫學大學、台大公衛學院及北市府聯合做的流行病學研究，有通過衛福部同意，也有通過醫學院內的人體試驗及北市府同意，完全符合程序。選擇萬華作為研究標的，是因為當時疫情嚴重，該區感染數多，因此可獲得較有效的數據。

柯表示，這研究有幾件事要查，起初台灣死亡率高達5％，是否代表社區中存有很多黑數？那些確定感染過新冠肺炎或打疫苗的民眾，抗體變化情形如何？這是重要數據，假設台灣將來要打第三劑，到底要多久才可以打？也能重新檢視疫調系統有無破口。

台北市立聯合醫院副總院長許家禎補充，研究結果除能進行疫調上的補漏外，還可知悉綜合抗體效價變化，這能作為精確數字， 讓大眾知道是否要追加第三劑疫苗，以及疫調作為是否還有可精進的部分，未來會請研究團隊和大家說明。

至於經費部分，許家禎則說，都是由北醫和台大團隊籌措，北市府這邊，因為這是對萬華的服務，會全力做行政上的協助。