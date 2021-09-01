高市府環保局南區資源回收廠8月31日驚傳貪污案件，負責過磅業務的技工洪耀卿趁過磅時短報廢棄物重量，降收民間回收業者進廠處理費，事後再向業者拿回扣，業者初估圖利破億元，檢廉帶回涉案技工和多名環保業者偵訊，共有9人遭檢方聲押，目前洪耀卿已遭聲押獲准。

據法務部廉政署南區調查組調查，今年過年前資源回收廠主管發現，廢棄物載運車過磅時有異狀，明明滿載的車輛，但報表上的數字卻明顯下降數公噸，主管通報政風處後，立即展開調查，竟然發現有人在地磅資訊電腦系統動手腳，短報廢棄物重量，再向廠商收取回扣。

據了解，2017年前每公噸廢棄物處理費是1700元，隨後持續漲價，今年起每公噸3150元，疑似有5、6間環保業者與洪耀卿動歪腦筋，雖然載運廢棄物的卡車在過磅時，有螢幕顯示重量資訊，但由於電腦系統遭到竄改，最終報表顯示的是正確數量減少6到7公噸的數字。

專案小組發現，涉案的洪耀卿每個月薪水僅3到4萬元，但生活過得卻相關卻相當優渥，甚至還戴名錶、開名車，因此被相關單位懷疑，最終在洪耀卿家中搜到大筆現金，洪耀卿遭逮後，檢方認為他說詞避重就輕，恐有滅證、串供之虞，向法院聲押獲准。