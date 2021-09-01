一位女網友近日騎車時不小心發生自撞，估價結果卻讓她看傻，決定直接換一台機車。(摘自爆院2公社)

電動機車品牌Gogoro開創台灣機車市場新天地，近年來不少傳統大廠也跟進推出自家品牌電動車，讓路上的車種不再是「油車打天下」。但電動車最為人詬病的就是高昂的維修費，許多人遲遲不敢入手。近日一位女網友就PO文訴苦，Gogoro維修費高得嚇人，估價結果讓她看傻，果斷放棄維修，打算直接換車，「明明車子看起來也沒有很嚴重」。

「之前經常聽說狗狗肉維修費驚人，但實際遇到還是讓我驚訝了」，女網友在臉書《爆怨2公社》上表示，近日騎車時不小心發生自撞，拿去保養廠報價，維修價估出來竟要7萬8，連保險員得知後也反應超大，原PO不禁納悶道「我真的沒想到可以貴成這樣」。

原PO公布廠商給的估價單，光是維修項目就佔了2頁，其中最貴的項目為車架2萬4000元，費用最後加總為工資1萬1163元、維修費6萬7650元，總金額為7萬8813元，已逼近購買一台新車價格。

女網友表示，近日騎車時不小心發生自撞，拿去保養廠報價，維修價估出來竟要7萬8，「我真的沒想到可以貴成這樣」。(摘自爆怨2公社)

原PO公布廠商給的估價單，費用最後加總為工資1萬1163元、維修費6萬7650元，總金額為7萬8813元。(摘自爆怨2公社)

對照車損情形，原PO直呼「明明車子看起來也沒有很嚴重呀」，表示打算直接放棄維修，改換一般機車，更無奈自嘲，「騎狗狗肉的請用肉體好好保護它，這次是我錯了讓它保護我，所以才有這麼高的維修金額，下一台我不會再買了...再買狗狗肉我是小狗。」

貼文一出，網友難以置信表示，「看這維修費還以為是被炸成碎片呢」、「七萬多，沒看錯吧？」、「都可以再買一台新的」、「要記得這是精品不是車」、「7萬8可以再買一台了，連同領牌等等還有找」。網友無奈指出，Gogoro的外型吸引人，但後續的維修價格才是真正猶豫主因，「看過太多慘痛經驗後，我果斷的繼續選擇油車代步」、「因為後續維修很貴，狗肉一直不列入考慮清單」。