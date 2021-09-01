高雄市新聞傳播職業工會改選理監事，吳文欽（左）獲選理事長，田文仲（右）獲聘工會祕書長。（工會提供）

成立33年的高雄市新聞傳播職業工會9月1日記者節改選理監事，新任理事長吳文欽是資深媒體人，在新聞界服務超過40年，目前也是高雄市建華里長。值得一提的是，與他私交甚篤的老牌名藝人田文仲獲邀出任工會祕書長。

「這是責任的開始」吳文欽當選後不改新聞本色，表示會扮演好社會公器角色。高雄市議會議長曾麗燕致詞時感謝媒體對社會的貢獻，尤其充分反映基層心聲，傳達民情給政府。高市府新聞局長董建宏則代表市長陳其邁參加。