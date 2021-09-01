高巿新聞傳播工會改選 資深媒體人吳文欽當選理事長 17:172021/09/01 中時 曹明正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 高雄市新聞傳播職業工會改選理監事，吳文欽（右）獲選理事長。左為高雄巿議會議長曾麗燕。（工會提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高雄市新聞傳播職業工會改選理監事，吳文欽（左）獲選理事長，田文仲（右）獲聘工會祕書長。（工會提供） 成立33年的高雄市新聞傳播職業工會9月1日記者節改選理監事，新任理事長吳文欽是資深媒體人，在新聞界服務超過40年，目前也是高雄市建華里長。值得一提的是，與他私交甚篤的老牌名藝人田文仲獲邀出任工會祕書長。 「這是責任的開始」吳文欽當選後不改新聞本色，表示會扮演好社會公器角色。高雄市議會議長曾麗燕致詞時感謝媒體對社會的貢獻，尤其充分反映基層心聲，傳達民情給政府。高市府新聞局長董建宏則代表市長陳其邁參加。 吳釗燮專文登愛爾蘭媒體首頁 喊話聯合國讓台灣加入 藍黨魁選舉電視辯論周六登場 預料兩岸論述、2022選戰布局成為焦點 #吳文欽 #新聞傳播 #工會 #改選 #資深媒體人 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 大學生情侶凌晨碧潭夜釣 岸邊草叢驚見女性白骨腐屍 06:302021/09/01 社會 塔利班等美軍走了就動手 挨家挨戶忙處決 恐怖槍聲不斷 09:492021/09/01 國際 阿富汗撤軍之亂 朝野議員齊開轟 04:102021/09/01 國際大事 法院認證譙「長得像黃安」是公然侮辱 本人氣炸飆粗口回嗆 11:202021/09/01 娛樂 傳選南投縣長 蔡炳坤稱順其自然 04:102021/09/01 地方新聞 與馬雲交好 高曉松作品下架疑遭封殺 04:102021/09/01 焦點新聞 44歲男打高端後猝逝 家屬悲憤PO文：沒人說慢性病不能打 10:452021/09/01 生活 桃園增3例境外移入確診個案 足跡到過中壢、龍潭區 15:282021/09/01 生活 台灣人在大陸》從綜藝導演到直播帶貨 屏東阿樂在上海築夢 06:292021/09/01 兩岸徵文 陳喬恩頻傳隱婚懷孕 下定決心說了：跟你們分享一個秘密 15:302021/09/01 娛樂 邰智源特別發文肯定！台語主播郭于中咬字發音超驚艷 00:322021/09/01 娛樂 政治熱門新聞 幫蔡政府搶功還嗆郭正亮 他一句話酸爆謝志偉 網友笑翻 - 政治 侯友宜對手不是陳時中？葉元之斷言綠營參選新北市長的人是他 - 政治 若強推高端是為蔡英文面子 游盈隆說重話：真是「混蛋」 - 政治 民間搶了蔡政府買BNT功勞？藥師「一張圖」打臉謝志偉 - 政治 看民進黨政黨支持度 王世堅吐8字下結論 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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