上海復星醫藥集團供應台灣的第一批93.2萬劑「復必泰」（BNT）疫苗，將於1日下午在盧森堡機場啟運，預計2日早上運抵台北；《新華社》報導並披露，第二批約91萬劑疫苗，將於一週後啟運。而上海復星醫藥集團今日也在微博證實此事，資深媒體人黃暐瀚指出，上面所寫的字樣和之前掌握的相去不遠，瓶身寫「新型冠状病毒mRNA疫苗」、盒裝上則有「复必泰」字樣。

BNT疫苗登機照曝光。(圖/翻攝自 黃暐瀚臉書)

衛福部長陳時中今天表示，載運疫苗的飛機已經起飛，確定會在明天清晨抵台，疫苗運抵國內後需經兩周的檢驗封緘，通過食藥署審查後才會放行優先給學生、18至22歲青年施打。若按照指揮中心規劃，國人接種BNT疫苗，時間點會落在9月中旬。

對此，黃暐瀚1日在臉書PO出一張上海復星醫藥微博的疫苗登機照片，並指出，上面所寫的字樣，與他之前掌握的看來差不多，首批來台疫苗，瓶身名稱為「新型冠状病毒mRNA疫苗COVID-19 mRNA Vaccine」，盒裝為「复必泰新型冠状病毒mRNA疫苗COVID-19 mRNA Vaccine BioNTech FOSUN PHARMA复星医药」。

但黃暐瀚說，不過數量是明天94萬（實際93.2萬）+下週91萬，共185萬劑，與他之前掌握的195萬劑，有所差距，跟大家說聲抱歉，黃暐瀚坦言，自己現在知道，為什麼陳時中部長要說：「與事實相距不遠」了。他也提到，另外九月中還有台灣自行下單的首兩批疫苗，瓶身包裝，又會與這兩批，有所不同。黃暐瀚總結，大家其實不用有那麼多的內心小劇場，提升施打率，對抗疫情，讓大家早日恢復正常生活，才是正辦。