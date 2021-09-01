台東市1間民宿驚傳電話詐騙集團入住做為機房（蔡旻妤攝）

台東市1間民宿驚傳電話詐騙集團入住做為機房（蔡旻妤攝）

台東市1間民宿驚傳電話詐騙集團入住做為機房，解送人犯畫面。（台東縣警局提供／蔡旻妤台東傳真）

台東市1間民宿有電話詐騙集團入住做為詐騙機房，台東地檢署接獲情資遂指派檢察官指揮偵辦，經蒐證見時機成熟，8月31日展開收網，當場查扣帳冊、現金37萬餘元、手機76支、平板等證物，並拘提及傳喚陳姓主嫌等22人到案釐清案情。據了解，初步清查已有多名中國大陸民眾遭詐騙新台幣2000多萬，也成為台東縣近年破獲人犯數最多的案件。

安靜的民宅巷弄不起眼的民宿竟遭到多名檢警荷槍實彈包圍破門而入。台東地檢署日前接獲刑事局偵八大隊偵三隊情資後，先行分析、比對相關資料及多次現場蒐證，鎖定陳姓男子等人涉嫌租用台東市洛陽街1間獨棟民宿作為機房從事電信詐騙犯行，指派檢察官羅佾德指揮偵辦。

偵查第八大隊偵三隊隊長溫裕宏指出，疫情期間犯嫌低價承租獨棟民宿，分別假扮電信客服及公安方式，透過手機、電腦設備架設詐欺機房，大量撥打給中國大陸民眾，以被害人持用電話涉案為由要求調查資金，要求民眾依指示匯款金錢至詐欺集團指定帳戶，被害人在一時慌張，難以求證訊息真實性情況下匯款受害，損失高達2000多萬元。

刑事警察大隊長李名盛指出，這起案件台東警方首次出動大型巴士來載運嫌犯，也是歷年來台東警方單次查獲人數最多的犯罪案件。近年來類似案件發生在宜蘭、花蓮、台東，詐騙集團常以赴外地工作為由，利用民宿包棟掩人耳目，以躲避查緝。

該民宿經營者訝異表示，直到接獲通知，他才知道民宿遭承租房客從事不法行為；他強調日前透過友人介紹，房客謊稱要來台東施做工程，要包棟半個月，以10萬元價格租下，而前來洽談承租的年輕人看來相當老實，因此不疑有他。

據了解，在陳嫌租用的民宿內當場查扣帳冊、現金37萬4000元、手機76支、平板、網路分享器、9人座廂型車2輛、3台電腦主機等證物。警方初步清查該機房成立1個多月間已成功詐騙多位中國大陸民眾，致損失新台幣2000餘萬元。這起案件也是台東警方首次出動大型巴士來載運嫌犯，成為歷年來台東警方單次查獲人數最多的犯罪案件。