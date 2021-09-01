在上海A股掛牌上市的大陸星星科技公司近期爆出嚴重財務問題，8月20日突然發布公告稱2020年的財報發生會計錯誤，經過調整後，從原本獲利逾5200萬人民幣（約新台幣2.2億）轉為虧損25億人民幣（約新台幣107.5億），財報一夕之間「變臉」，引起市場及星星5萬名股民譁然，深圳證券交易所也決定發函要求該公司說明。

央視報導，星星科技主要生產耳機外殼、手機背蓋等電子產品零組件，包括華為、小米、蘋果及聯想等國際品牌都是主要客戶，但上月底突然公告，公司在整理今年上半年財報時，發現去年財報出現會計錯誤，因此將整體營收、成本及應收帳款等項目進行調整，財報瞬間從大賺5200萬人民幣變為慘賠25億人民幣。

消息一出讓5萬名投資人傻眼，星星科技股價也在兩周內腰斬重挫超過58%，從5.84元人民幣重摔至2.4元人民幣。

事實上，這並不是星星科技第一次出現財報「變臉」的事件，上市10年來已出現5次類似狀況，引發外界質疑星星科技是惡意詐騙投資人。

報導指出，星星科技財報不僅多次出現大幅更動，從2018年下半年開始多名大股東及高階主管開始降低持股，且在股東紛紛套現的同時，高階主管更掀起離職潮，今年5月任職不到4個月的董事長劉琅問離職，隨後多名董事、監事會成員接連請辭。

北京博星證券研究所所長邢星表示，「大批高管的離職，顯示公司管理陷入一團混亂，且星星科技屬於高科技產業，不應該有這麼多的虧損，我覺得公司管理層有很大的問題。」

針對星星科技此次財報事件，深圳證券交易所決定發函要求星星科技說明，北京商報評論員周科競則說，「唯一說得通的解釋，就是公司一直想掩蓋糟糕的基本面，主要動機可能有兩種，一是存僥倖心態，認為公司能夠起死活生，二是公司大股東出於自身利益的考量，希望再拖延時間，盼能將損失降到最低。」