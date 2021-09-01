各級學校陸續開學，電信業者祭出優惠好康，台灣大「紅配綠」專案推出多項優惠方案，手機、平板組合0元帶回家；遠傳除了優惠方案再加碼限量開學禮；亞太電信數位門市祭出199上網吃到飽；台灣之星主打iPhone12系列手機優惠。

台灣大「紅配綠」專案有許多組合，例如申辦1599元5G指定專案並綁約48個月，即可將「紅區」的5G新機與「綠區」平板電腦等指定商品，以及Google Pixel Buds A-Series藍牙耳機0元帶回家。申辦1399以上「紅配綠」專案加碼送GeForce NOW雲端遊戲、myVideo及MyMusic各3個月免費體驗。

遠傳親子寶貝方案，月付149元，內含2GB的4G全速上網流量。另外，月付399元、簽約36個月，360兒童定位手錶E2+限量寶可夢錶套免費帶回家；申辦指定平板月付299元起、即享2GB上網傳輸量，若選擇月付699元，不但上網吃到飽，憑學生證加購平板最高再折1000元。

亞太電信數位門市祭出199上網吃到飽單門號方案，超短約12期享4G不限速吃到飽，再送網外/市話免費20分鐘語音優惠，另祭出5Mbps輕速吃到飽搭配KKBOX聽到飽雙飽方案，月租199元，加碼贈5GB不限速上網流量、網外/市話免費10分鐘語音優惠。

台灣之星U25學生iPhone12系列手機優惠，新申裝/攜碼申辦5G指定資費，綁約36個月，月租999元即可0帶走iPhone12 128GB手機，再享終身4G不限速吃到飽，有用到5G才付錢，每月最高加200元即享5G不限速吃到飽。